Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.01.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wer ganz große Projekte im Visier hat, der sollte von seiner Überzeugungskraft Gebrauch machen und neue Kontakte forcieren.
STIER
Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten.
ZWILLINGE
Die gewohnte Harmonie wird sich wieder einstellen. Überlegen Sie, was Sie mehr für die Sicherung Ihrer Zukunft tun könnten.
KREBS
Krebs-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus.
LÖWE
Ihr Ideenreichtum wird Ihnen von großem Nutzen sein. Sie haben sich eine Menge vorgenommen, können es aber auch bewältigen.
JUNGFRAU
Irgendjemand wirft Ihnen vor, nachtragend zu sein. Lassen Sie sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit dieser Person ein.
WAAGE
Sie haben es vielleicht immer schon gewusst, jetzt spüren Sie es ganz deutlich: Sie können mehr, als Sie nach außen zeigen.
SKORPION
Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.
SCHÜTZE
Nachdem Sie alles auf eine Karte gesetzt haben, fahren Sie recht gut damit. Sie kommen Ihrem Ziel jetzt entscheidend näher.
STEINBOCK
Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.
WASSERMANN
Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.
FISCHE
Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.
