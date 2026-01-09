AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Wer ganz große Projekte im Visier hat, der sollte von seiner Überzeugungskraft Gebrauch machen und neue Kontakte forcieren.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Mit messerscharfem Verstand durchschauen Sie eine Ausrede. Wer aber am Abend einen Streit provoziert, hat schlechte Karten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Die gewohnte Harmonie wird sich wieder einstellen. Überlegen Sie, was Sie mehr für die Sicherung Ihrer Zukunft tun könnten.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Krebs-Geborene überlegen, wie sie jemandem eine besondere Freude bereiten können. Selbst kleinste Gesten reichen schon aus.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ihr Ideenreichtum wird Ihnen von großem Nutzen sein. Sie haben sich eine Menge vorgenommen, können es aber auch bewältigen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Irgendjemand wirft Ihnen vor, nachtragend zu sein. Lassen Sie sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit dieser Person ein.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie haben es vielleicht immer schon gewusst, jetzt spüren Sie es ganz deutlich: Sie können mehr, als Sie nach außen zeigen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Die Ereignisse des Tages lassen Ihr Nervenkostüm derzeit ein bisschen dünn werden. Wichtig ist, dass Sie die Ruhe bewahren.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Nachdem Sie alles auf eine Karte gesetzt haben, fahren Sie recht gut damit. Sie kommen Ihrem Ziel jetzt entscheidend näher.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Sie gehen zu schnell in die Opposition. Dabei ist es Ihre innere Anspannung, die es Ihnen schwer macht, geduldig zuzuhören.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Einige positive Veränderungen stellen sich jetzt ein, die jedoch gleichzeitig nicht ganz einfach zu bewältigen sein werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Über einen mühsam erkämpften Erfolg dürfen Sie Ihre Freude ruhig etwas deutlicher zeigen. Ihr Partner freut sich mit Ihnen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.