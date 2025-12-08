Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wenn Sie Ihre Abwehrhaltung nicht überwinden, dürften Sie wohl auf Widerstände im zwischenmenschlichen Bereich stoßen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein paar Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit beschäftigen Sie immer noch. Die haben Sie noch nicht richtig verarbeitet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Seien Sie neuen Leuten gegenüber aufgeschlossen. Sie könnten für Ihr zukünftiges Fortkommen von großer Bedeutung sein. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Amors Pfeile scheinen Sie getroffen zu haben. Sie können an nichts anderes mehr denken als an Ihre neue Bekanntschaft. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Trotz der Unstimmigkeiten im Beruf und Privatbereich gelingt es Ihnen ausgezeichnet, die richtigen Lösungen zu finden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wie gut, dass Sie nicht so schnell aufgeben. Was Sie in den nächsten Tagen brauchen, ist vor allem Durchhaltevermögen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Tag der erfreulichen Überraschungen! Am Abend können Sie mit Stolz von sich behaupten, einiges geleistet zu haben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Zimmern Sie sich Ihre Probleme nicht manchmal selbst? Nur wer Sie gut kennt, wird dafür Verständnis aufbringen können. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Verlockenden Angeboten zu widerstehen, scheint alles andere als leicht zu sein. Sie könnten mehr ausgeben als geplant. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Partnerprobleme sind nicht ausgeschlossen. Mit Geduld und Verständnis werden Sie die Spannungen in den Griff bekommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nun können Sie an die Verwirklichung eines Planes gehen. Lassen Sie sich durch niemanden von Ihrer Meinung abbringen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Im Job läuft alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Die Arbeit macht Spaß und die Kollegen tragen das Nötige dazu bei.