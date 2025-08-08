Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.08.2025
WIDDER
Organisieren Sie ein Treffen mit lieben Freunden und der Familie. Nutzen Sie den Abend zur allgemeinen Entspannung.
STIER
Es wäre sinnlos, eine Forderung auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. Da kennen Sie andere Mittel und Wege!
ZWILLINGE
Stress im Beruf wird aufkommen, wenn Sie nicht ab und zu eine Pause einlegen! Um die Liebe ist es bestens bestellt.
KREBS
Unstimmigkeiten im Freundeskreis? Vielleicht ist dies der Moment, in dem Sie über Ihre Vorstellungen reden sollten.
LÖWE
Sie könnten Schwierigkeiten bekommen, bei der Stange zu bleiben, wenn der Reiz des Neuen erst einmal verflogen ist.
JUNGFRAU
Anfangs gibt es bei Ihnen noch erhebliche Stimmungsschwankungen. So richtig gut geht es Ihnen frühestens ab Mittag.
WAAGE
Es wird zwar Ihre Zeit kosten, einige Aufgaben zu übernehmen, doch Ihr Einsatz könnte sich wirklich für Sie lohnen.
SKORPION
Dank der optimalen Sternenkonstellation geht es finanziell wieder aufwärts. Zeit, um sich einen Wunsch zu erfüllen!
SCHÜTZE
Sie sollten sich vor einer offenen Aussprache nicht drücken, möglicherweise bleibt am Ende keine Alternative übrig.
STEINBOCK
Nutzen Sie die harmonische Stimmung, um einen alten Zwist im Familienkreis ein für alle Mal aus der Welt zu räumen.
WASSERMANN
Sie warten immer noch auf eine Zusage. Starten Sie zeitgleich anderweitig einen eventuell viel lohnenderen Versuch.
FISCHE
Niemand sagt, dass es leicht ist, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Beginnen Sie deshalb mit kleinen Schritten.
