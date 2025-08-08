Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

08. August 2025 - 00:01 Uhr

Liebe, Partnerschaft

Freunde, Soziales

Glücklich, Happy

Finanzen, Geld

Gesundheit, Sport

Spannung

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Organisieren Sie ein Treffen mit lieben Freunden und der Familie. Nutzen Sie den Abend zur allgemeinen Entspannung. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Es wäre sinnlos, eine Forderung auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. Da kennen Sie andere Mittel und Wege! Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Stress im Beruf wird aufkommen, wenn Sie nicht ab und zu eine Pause einlegen! Um die Liebe ist es bestens bestellt. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Unstimmigkeiten im Freundeskreis? Vielleicht ist dies der Moment, in dem Sie über Ihre Vorstellungen reden sollten. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie könnten Schwierigkeiten bekommen, bei der Stange zu bleiben, wenn der Reiz des Neuen erst einmal verflogen ist. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Anfangs gibt es bei Ihnen noch erhebliche Stimmungsschwankungen. So richtig gut geht es Ihnen frühestens ab Mittag. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Es wird zwar Ihre Zeit kosten, einige Aufgaben zu übernehmen, doch Ihr Einsatz könnte sich wirklich für Sie lohnen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Dank der optimalen Sternenkonstellation geht es finanziell wieder aufwärts. Zeit, um sich einen Wunsch zu erfüllen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie sollten sich vor einer offenen Aussprache nicht drücken, möglicherweise bleibt am Ende keine Alternative übrig. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Nutzen Sie die harmonische Stimmung, um einen alten Zwist im Familienkreis ein für alle Mal aus der Welt zu räumen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Sie warten immer noch auf eine Zusage. Starten Sie zeitgleich anderweitig einen eventuell viel lohnenderen Versuch. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Niemand sagt, dass es leicht ist, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Beginnen Sie deshalb mit kleinen Schritten.