Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Organisieren Sie ein Treffen mit lieben Freunden und der Familie. Nutzen Sie den Abend zur allgemeinen Entspannung.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Es wäre sinnlos, eine Forderung auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. Da kennen Sie andere Mittel und Wege!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Stress im Beruf wird aufkommen, wenn Sie nicht ab und zu eine Pause einlegen! Um die Liebe ist es bestens bestellt.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Unstimmigkeiten im Freundeskreis? Vielleicht ist dies der Moment, in dem Sie über Ihre Vorstellungen reden sollten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie könnten Schwierigkeiten bekommen, bei der Stange zu bleiben, wenn der Reiz des Neuen erst einmal verflogen ist.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Anfangs gibt es bei Ihnen noch erhebliche Stimmungsschwankungen. So richtig gut geht es Ihnen frühestens ab Mittag.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Es wird zwar Ihre Zeit kosten, einige Aufgaben zu übernehmen, doch Ihr Einsatz könnte sich wirklich für Sie lohnen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Dank der optimalen Sternenkonstellation geht es finanziell wieder aufwärts. Zeit, um sich einen Wunsch zu erfüllen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie sollten sich vor einer offenen Aussprache nicht drücken, möglicherweise bleibt am Ende keine Alternative übrig.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Nutzen Sie die harmonische Stimmung, um einen alten Zwist im Familienkreis ein für alle Mal aus der Welt zu räumen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Sie warten immer noch auf eine Zusage. Starten Sie zeitgleich anderweitig einen eventuell viel lohnenderen Versuch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Niemand sagt, dass es leicht ist, die Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Beginnen Sie deshalb mit kleinen Schritten.

