Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, ist es ratsam, sich eine zweite Meinung einzuholen. Ein Kollege bietet Hilfe an.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Eine kleine Durststrecke dürfte am Nachmittag vergessen sein. Von da an nimmt zum Glück alles wieder seinen gewohnten Gang.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie reagieren momentan äußerst empfindlich. Das bringt Sie in Stresssituationen, die mit mehr Ruhe leicht zu umgehen wären.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn sich die Dinge heute etwas anders entwickeln, als Sie es erwartet haben. So ist das Leben.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Jemand reagiert Ihnen gegenüber etwas empfindlich, besonders wenn es um die Arbeit geht. Provokationen unbedingt vermeiden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es muss nicht alles von heute auf morgen erledigt werden. Gerade umfangreichere Vorhaben brauchen Zeit, sich zu entwickeln.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ohne großen Aufwand werden Sie etwas Entscheidendes durchsetzen können. Das wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Etwas zurückhaltender sein! Eine kleine Zickerei am Arbeitsplatz könnte jemandem mehr zu schaffen machen, als Sie annehmen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Ihr Ziel ist in greifbarer Nähe. Stolpersteinchen, die sich Ihnen in den Weg legen, sollten aber nicht unterschätzt werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Vermeiden Sie möglichst größere Ausgaben. Ihre Kalkulation könnte sonst nicht ganz hinkommen. Körperlich wieder rundum fit.

