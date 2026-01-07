Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.01.2026
WIDDER
Agieren ist heute auf jeden Fall die bessere Alternative zur abwartenden Haltung. Jemand wartet auf ein Zeichen von Ihnen.
STIER
Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen.
ZWILLINGE
Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.
KREBS
Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht.
LÖWE
Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen.
JUNGFRAU
Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste.
WAAGE
Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen.
SKORPION
Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben.
SCHÜTZE
Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position.
STEINBOCK
Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu.
WASSERMANN
Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt.
FISCHE
Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.
