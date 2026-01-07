Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.01.2026

07. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Agieren ist heute auf jeden Fall die bessere Alternative zur abwartenden Haltung. Jemand wartet auf ein Zeichen von Ihnen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Heute ist ein Tag der erfreulichen Begegnungen und guten Nachrichten. Eine schwere Last dürfte Ihnen von der Seele fallen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Behalten Sie unbedingt einen klaren Kopf und überstürzen Sie nichts. Sie sind nämlich Ihrem Herzensziel näher als gedacht. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Einen wohlwollenden Ratschlag sollten Sie befolgen. In einer beruflichen Angelegenheit könnten Sie dadurch mehr erreichen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Reservieren Sie diesen Tag für wichtige Vorhaben. Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine Stabilisierung Ihrer Position. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Nachdem sich Ihre Lage verbessert hat, ist es nicht vorteilhaft, an alten Vorhaben festzuhalten. Orientieren Sie sich neu. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Von schnellen Urteilen halten Sie nichts und reagieren gereizt, wenn Ihnen jemand immer mit den gleichen Argumenten kommt. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Es gibt immer etwas zu verbessern. Heute wäre es aber auch völlig in Ordnung, wenn Sie sich mit Selbstkritik zurückhielten.