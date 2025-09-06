Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.09.2025

06. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. In Gelddingen haben Sie eine besonders glückliche Hand. Ein harmonisches Zusammensein ist Ihnen außerordentlich wichtig. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Singles machen eine neue Bekanntschaft, die ihr Blut in Wallung bringt. Ist es die große Liebe? Folgen Sie Ihrem Gefühl! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.