Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.01.2026

05. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Gehen Sie trotz der guten Leistungen nicht davon aus, dass sich postwendend der große Erfolg einstellt. Das braucht Zeit. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Stellen Sie Ihr Glück nicht infrage. Eine Krise baut sich ganz allmählich ab und die ersehnte Harmonie wird zurückkehren. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.