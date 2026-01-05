Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.01.2026
WIDDER
Gehen Sie trotz der guten Leistungen nicht davon aus, dass sich postwendend der große Erfolg einstellt. Das braucht Zeit.
STIER
Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.
ZWILLINGE
Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.
KREBS
Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.
LÖWE
Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden.
JUNGFRAU
Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich.
WAAGE
Stellen Sie Ihr Glück nicht infrage. Eine Krise baut sich ganz allmählich ab und die ersehnte Harmonie wird zurückkehren.
SKORPION
Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
SCHÜTZE
Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser.
STEINBOCK
So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.
WASSERMANN
Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist.
FISCHE
Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.
