Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 05.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Gehen Sie trotz der guten Leistungen nicht davon aus, dass sich postwendend der große Erfolg einstellt. Das braucht Zeit.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Sie müssen heute mit einer etwas labilen Seelenlage fertig werden. Diskussionen am besten auf einen anderen Tag verlegen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Stellen Sie Ihr Glück nicht infrage. Eine Krise baut sich ganz allmählich ab und die ersehnte Harmonie wird zurückkehren.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Im beruflichen Bereich kann eine Umstellung auf Sie zukommen. Je aufgeschlossener Sie sich jetzt verhalten, desto besser.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

So wie Sie sich heute um einen Menschen bemühen, kann Venus gar nicht anders, als Sie bei Ihren Vorhaben zu unterstützen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Wenn Sie sich ein besonders wichtiges Ziel gesetzt haben, geben Sie bitte nicht auf, bevor es auch wirklich erreicht ist.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.

