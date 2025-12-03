AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Erweisen Sie sich als ein vertrauenswürdiger Zeitgenosse, dann können Sie ganz gewiss auch mit Unterstützung rechnen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Auch wenn Sie meinen, im Recht zu sein, sollten Sie sich etwas zurückhalten. Es kommt heute auf ganz andere Dinge an.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Unstimmigkeiten, die es am Morgen geben könnte, werden durch eine gute Nachricht am Nachmittag mehr als ausgeglichen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Geradliniges Verhalten ist jetzt besser als alle Winkelzüge der Diplomatie. Ehrlich währt ja bekanntlich am längsten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Streichen Sie am besten schon morgens ein paar Termine aus Ihrem Kalender. Halbes Tempo ist jetzt ein kreatives Muss.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Karriere und Erfolg sollten nicht an erster Stelle stehen. Dafür ist das Leben zu kurz und die Gesundheit zu kostbar.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie erweisen sich wieder einmal als der Retter vom Dienst und werden dadurch Ihre Position weiterhin festigen können.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Viel Geselligkeit und aufregende Erlebnisse erwarten Sie. Revanchieren Sie sich jetzt für zurückliegende Einladungen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ein guter Freund braucht Ihre Hilfe. Konzentrierte Arbeit ist wichtig. Ausreden sind nie Ihre stärkste Seite gewesen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Jetzt werden Sie eine sehr verzwickte Angelegenheit in den Griff bekommen. Beweisen Sie etwas mehr Geduld als bisher.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Für Sie wäre es besser, sich nun kompromissbereit zu zeigen, anstatt ungewöhnlich entschlossen und hart zu reagieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

In der Ruhe liegt die Kraft. Lassen Sie sich deshalb nicht vom hektischen Treiben Ihrer lieben Mitmenschen anstecken.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.