Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Im Beruf stimmt der Kurs, den Sie eingeschlagen haben. Lassen Sie Ihre Zweifel einfach links liegen. Das Ergebnis zählt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Seine Wünsche zu formulieren, ist das eine, sie auch in Verhandlungen durchzusetzen, steht aber auf einem anderen Blatt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine größere Investition macht sich jetzt bezahlt. So manches böse Wort fällt, wenn Sie sich in fremde Dinge einmischen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein neues Problem sorgt für Nervosität. Gehen Sie alles mit Bedacht an. Die Sterne schicken Ihnen genügend Unterstützung. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die Skorpion-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es ist heute nicht unbedingt die erstbeste Lösung, die ein bestehendes Problem vom Tisch bringt. Üben Sie sich in Geduld. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es lohnt sich nicht, sich über das Verhalten anderer aufzuregen. Nehmen Sie die Dinge am besten so, wie sie heute kommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.