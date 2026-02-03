AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Heute gibt es keine besonderen beruflichen Vorkommnisse. Und das ist auch gut, denn Überraschungen sind nichts für Sie.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Halten Sie sich beruflich bei Unsicherheit lieber zurück und prüfen Sie die Fakten. Eine Fehlentscheidung hätte Folgen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Verlangen Sie heute mehr von sich, als Sie es für gewöhnlich tun, und Sie werden nicht nur Routineleistung absolvieren.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.