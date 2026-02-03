Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.02.2026
WIDDER
Heute gibt es keine besonderen beruflichen Vorkommnisse. Und das ist auch gut, denn Überraschungen sind nichts für Sie.
STIER
Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet.
ZWILLINGE
Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen.
KREBS
Halten Sie sich beruflich bei Unsicherheit lieber zurück und prüfen Sie die Fakten. Eine Fehlentscheidung hätte Folgen.
LÖWE
Verlangen Sie heute mehr von sich, als Sie es für gewöhnlich tun, und Sie werden nicht nur Routineleistung absolvieren.
JUNGFRAU
An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden.
WAAGE
Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen.
SKORPION
Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind.
SCHÜTZE
Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten.
STEINBOCK
Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig.
WASSERMANN
Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen.
FISCHE
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.
