Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Heute gibt es keine besonderen beruflichen Vorkommnisse. Und das ist auch gut, denn Überraschungen sind nichts für Sie. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ziehen Sie einen Streit nicht aus falschem Stolz in die Länge. Es wäre gut, wenn die Versöhnung noch heute stattfindet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es reicht derzeit nicht, die Dinge sich allein entwickeln zu lassen. Sie müssen Ihrem Glück schon ein wenig nachhelfen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Halten Sie sich beruflich bei Unsicherheit lieber zurück und prüfen Sie die Fakten. Eine Fehlentscheidung hätte Folgen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Verlangen Sie heute mehr von sich, als Sie es für gewöhnlich tun, und Sie werden nicht nur Routineleistung absolvieren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Spätestens nach einer besonders stressigen Arbeitsphase erkennen Sie, dass Sie sich ab und an eine Pause gönnen sollten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Man wird Sie einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Vermeiden Sie eine Auseinandersetzung, Sie erreichen damit wenig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.