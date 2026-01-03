AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.01.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Loten Sie Ihre Chancen aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung fällen. Lassen Sie aber auch Ihr Herz zu Wort kommen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Eine Veränderung im Job bringt die erhoffte Entlastung. Sie haben es von Anfang an gewusst: Alles wendet sich zum Guten.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Einige dürfen sich über finanziellen Aufschwung freuen, für andere hat ein laufender Prozess gute Aussichten auf Erfolg.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ihre Mitstreiter werden über die Maßen erstaunt sein, wenn Sie am Nachmittag noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Lassen Sie sich durch nichts und niemanden von etwas abbringen, das Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt ganz fest vornehmen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Anstatt eine neue Taktik auszuprobieren, lieber auf Bewährtes setzen. Sie werden erfreuliche Ereignisse genießen können.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Heute werden Sie etwas erfahren, was Sie spontan in Hochstimmung versetzt. Jetzt ist alles sehr viel einfacher geworden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Im Falle unvereinbarer Interessen sollte besser ein Schlussstrich gezogen werden, bevor es zum großen Krach kommen kann.

