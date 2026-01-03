Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Loten Sie Ihre Chancen aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung fällen. Lassen Sie aber auch Ihr Herz zu Wort kommen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Eine Veränderung im Job bringt die erhoffte Entlastung. Sie haben es von Anfang an gewusst: Alles wendet sich zum Guten. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Einige dürfen sich über finanziellen Aufschwung freuen, für andere hat ein laufender Prozess gute Aussichten auf Erfolg. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Ihre Mitstreiter werden über die Maßen erstaunt sein, wenn Sie am Nachmittag noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel ziehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Lassen Sie sich durch nichts und niemanden von etwas abbringen, das Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt ganz fest vornehmen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Es brennt Ihnen schon seit Langem ein Problem unter den Nägeln. Jetzt dürfte Ihnen eine passende Lösung dafür einfallen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Anstatt eine neue Taktik auszuprobieren, lieber auf Bewährtes setzen. Sie werden erfreuliche Ereignisse genießen können. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Heute werden Sie etwas erfahren, was Sie spontan in Hochstimmung versetzt. Jetzt ist alles sehr viel einfacher geworden. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Im Falle unvereinbarer Interessen sollte besser ein Schlussstrich gezogen werden, bevor es zum großen Krach kommen kann.