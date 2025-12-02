Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Mit Ihrer hilfsbereiten Art können Sie viele beeindrucken und neue Freunde gewinnen. Besser könnte es gar nicht sein.