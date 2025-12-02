Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.12.2025
WIDDER
Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei.
STIER
Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen.
ZWILLINGE
Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts.
KREBS
Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt.
LÖWE
In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein.
JUNGFRAU
Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen.
WAAGE
Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt.
SKORPION
Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben.
SCHÜTZE
Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen.
STEINBOCK
Die süßesten Früchte scheinen wieder einmal unerreichbar. Mit etwas mehr Raffinesse kommen Sie vielleicht doch daran.
WASSERMANN
Nichts spricht dagegen, dass Sie Ihre Wünsche etwas deutlicher formulieren. Sie könnten sonst leicht überhört werden.
FISCHE
Mit Ihrer hilfsbereiten Art können Sie viele beeindrucken und neue Freunde gewinnen. Besser könnte es gar nicht sein.
