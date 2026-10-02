Horoskop: Das Tageshoroskop vom 02.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise.
STIER
Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.
ZWILLINGE
Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.
KREBS
Achtung vor unbedachten Äußerungen! Ihre Worte könnten heute verletzend sein. Gegen Abend wird es deutlich harmonischer.
LÖWE
Für den Fall, dass Ihr Chef die Anforderungen deutlich erhöht, sollten Sie gemeinsam überlegen, wie das zu schaffen ist.
JUNGFRAU
Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.
WAAGE
Einige dürfen sich über finanziellen Aufschwung freuen, für andere hat ein laufender Prozess gute Aussichten auf Erfolg.
SKORPION
Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.
SCHÜTZE
Eine Veränderung im Job bringt die erhoffte Entlastung. Sie haben es von Anfang an gewusst: Alles wendet sich zum Guten.
STEINBOCK
Kleine Pannen oder kritische Bemerkungen von anderen heute nur nicht tragisch nehmen! Am besten gar nicht darum kümmern.
WASSERMANN
Keine Panik, bis zum Abend haben Sie sich durch das Chaos durchgekämpft und sogar noch ein paar wichtige Dinge erledigt.
FISCHE
Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.
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