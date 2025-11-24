Jahreshoroskop 2026 für Löwen - Mann

Hier finden Sie das Horoskop vom Löwen-Mann für 2026. Lichtstrahlen im Wandel – 2026 ist voller Glanz, aber auch Schatten.

24. November 2025 - 07:38 Uhr

Das Jahr entfaltet sich für ihn wie eine große Bühne im Licht der Sonne, doch im Hintergrund weben Saturn und Jupiter an neuen Prüfungen. Der Himmel schreibt 2026 ein Drehbuch, das zwischen leuchtenden Chancen und verheißungsvollen Wendepunkten balanciert. Während Merkur im Frühling die Gedanken klärt, bringt der Sommer durch Venus und Jupiter eine Zeit, in der das Herz besonders intensiv schlägt. Der Herbst schickt Uranus als frischen Wind der Veränderung. Neptun schenkt Inspiration, Saturn verleiht Struktur, Jupiter lässt Träume wachsen. Ein Jahr, in dem er sich wieder neu entdecken und sein inneres Feuer in allen Facetten entfachen darf.

Horoskop für Löwe-Mann: Liebe, Flirt, Partnerschaft

Das Frühjahr bringt erst einmal Turbulenzen und Missverständnisse; Venus und Mars liefern hitzige Irritationen, besonders im Februar. Im März und Juni zeigen sich versöhnliche Töne, das Liebesleben erfährt wieder Schwung. Im Sommer – spätestens ab Mitte Juni – blüht sein Herz auf. Jetzt ist die beste Zeit für neue Begegnungen, prickelnde Flirts oder das Auffrischen langjähriger Bande. Im Spätherbst sorgt Uranus für einige Überraschungen – das Liebesleben bleibt spannend, unerwartet und voller Impulse zum Neubeginn. Wer seinem Herzen folgt und Mut zur Offenheit beweist, erlebt erfüllende Momente bis zum Jahresende.

Erfolg und Finanzen für Löwe-Mann

Beruflich rückt ab dem Frühjahr, besonders im April und dann wieder ab Juli, eine produktive Phase heran. Kreative Einfälle bringen ihm Anerkennung, und Jupiter fördert seinen Weitblick – es ist Zeit, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Saturn hilft, bei Finanzen und Verträgen nüchtern zu bleiben, auch wenn riskante Versuchungen locken. Im Herbst kann es zu überraschenden Wendungen kommen, eventuell wechselt er die Richtung oder startet ein Herzensprojekt. Das Glück ist ihm hold, wenn er fair und großzügig bleibt. Im Spätherbst und Winter winken Erfolge – vorausgesetzt, er bleibt flexibel und geht neue Wege bedacht.

So steht es um die Gesundheit und Fitness vom Löwen-Mann

Der Start ins Jahr verlangt nach Besonnenheit: Die Seele braucht Pausen, der Körper sanfte Bewegung. Ab März stärken Mars und Saturn seine Ausdauer und laden dazu ein, Routinen zu pflegen und neue Kraftquellen zu entdecken. Der Sommer schenkt ihm ein Hochgefühl an Vitalität; Sport und Abenteuer tun ihm besonders gut. Im Herbst mahnt Uranus zu mehr Achtsamkeit: Veränderungen könnten Unruhe bringen, da helfen Meditation, Spaziergänge und reichlich Schlaf. Neptun führt ihn immer wieder zu sich selbst zurück – wer auf innere Signale hört, findet zur Balance. Das Jahr schließt er mit einem Gefühl neuer Stärke und Zuversicht ab.

Große Stärken und kleine Schwächen

Ein königliches Herz – Der Wunsch zu gefallen ist Fluch und Segen zugleich.

Er schreitet durchs Leben voran mit Stolz erhobenem Haupt, wärmt andere mit seinem herzlichen Wesen und geht immer mit Mut voraus. Großzügigkeit und Charisma sind seine Krone, seine Ausstrahlung kann Räume füllen. Doch manchmal wird der Ruf nach Bewunderung zur Schwäche; Kritik verletzt ihn tiefer, als er es zeigen mag. Gelegentlich neigt er zur Selbstüberschätzung und lässt die Sehnsucht nach Lob die eigene Klarheit trüben. Dennoch bleibt sein Wille zum Guten unverkennbar – immer auf der Suche nach Sinn, Anerkennung und dem Gefühl, gebraucht zu werden. Stolz und Verletzlichkeit gehen bei ihm Hand in Hand, und gerade das macht ihn menschlich und liebenswert.

Was ihn stark macht:

In diesem Jahr öffnet sich ihm vor allem in der Zeit von Juli bis Dezember ein Füllhorn an Möglichkeiten. Jupiter stärkt sein Selbstvertrauen und weckt die Freude am Gestalten. Jetzt kann er mit Ideen begeistern, ein kreatives Projekt anstoßen oder beruflich einen Schritt wagen, von dem er lange geträumt hat. Dank Mars‘ Kraft im Herbst spürt er Auftrieb, steckt andere mit Motivation an und gewinnt an innerer Stabilität durch Saturns weise Begleitung. Im Sommer lockt die Bühne des Lebens, sich zu zeigen und für seine Anliegen zu brennen. Dieses Jahr lehrt ihn, mit Leidenschaft zu führen und dabei Verbündete zu gewinnen.

Was ihn schwach macht:

Bis zum Frühsommer und erneut im Spätherbst nagen hin und wieder Zweifel an seinem Selbstbild: Pluto lässt alte Machtfragen erneut aufleben, und Uranus wirbelt Pläne durcheinander. Phasenweise fühlt er sich missverstanden oder zu wenig gewürdigt. Störrische Widerstände – insbesondere im April und Herbst – können an seinem Stolz rütteln. Das große Thema: Lernen, loszulassen, nicht gegen den Strom zu kämpfen, sondern flexibel zu bleiben. Es besteht die Gefahr, mit zu viel Ehrgeiz zu überziehen, was zu Unruhe und Spannungen führen kann. Geduld und die Bereitschaft, eigene Schatten zu beleuchten, helfen, diese Zeiten mit Würde zu meistern.

Welches Sternzeichen passt zum Löwe-Mann?

Die besten Chancen im Jahr 2026 haben Widder, Zwilling, Waage und Wassermann.

Löwe-Widder

Hier funkt es gewaltig: Zwei Feuerzeichen, die sofort füreinander entflammen. Gemeinsam brennen sie leidenschaftlich.

Löwe-Stier

Sie mag die Stärke, doch sobald er auftrumpft, verliert sie die Geduld. Ihr Freiheitsdrang kollidiert mit seinem Machtgehabe.

Löwe-Zwilling

Ein inspirierendes Duo. Sie beeindrucken mit Witz und Ausstrahlung und bringen das Publikum zum Staunen.

Löwe-Krebs

Sie umsorgt und verwöhnt ihn gern – das genießt er. Doch sobald es ihm zu eng wird, sehnt er sich nach Unabhängigkeit.

Löwe-Löwe

Beide wollen im Rampenlicht stehen und geben gern den Ton an. Der Konkurrenzkampf kann irgendwann die Nerven rauben.

Löwe-Jungfrau

Mit ihrem Sinn für Details sieht sie jedes Missgeschick – und macht kein Geheimnis daraus. Fingerspitzengefühl ist gefragt.

Löwe-Waage

Ihre sanfte Art wirkt beruhigend auf ihn. Als glamouröses Paar präsentieren sie sich gemeinsam – stilvoll und angesehen.

Löwe-Skorpion

Macht und Leidenschaft prallen aufeinander. Beide genießen die intensive Verbindung, aber es könnte zu heiß werden.

Löwe-Schütze

Er liebt es, bewundert zu werden und sie braucht Freiheit für ihre Meinung – das Gleichgewicht muss stimmen.

Löwe-Steinbock

Im Vergleich zu ihrem eher ernsten Naturell erscheint ihm sein eigenes Leben viel leichter und verspielter.

Löwe-Wassermann

Ein starkes Team – beide sind ebenbürtig, aber verfolgen eigene Träume. Freundschaft und Respekt stehen im Mittelpunkt.

Löwe-Fische

Sie weckt seinen Beschützerinstinkt und verzaubert mit Sensibilität. Für schöne Stunden reicht es, dann wird es ihm zu viel.