Jahreshoroskop 2026 für Jungfrau-Mann

Hier finden Sie das Horoskop vom Jungfrau-Mann für 2026. Der Weg führt 2026 zum Gipfel und zu sich selbst – auf unbekannten Pfaden.

24. November 2025 - 06:13 Uhr

Ein leiser Schleier aus Sternenlicht legt sich zu Jahresbeginn über seine Welt, während Merkur neue Gedankengänge eröffnet. Die Konstellationen laden ihn ein, festen Boden zu finden, ohne den Blick für das Ungewöhnliche zu verlieren. Venus und Mars schenken ihm in den frühen Monaten eine vielversprechende Mischung aus Harmonie und Aufbruch. Im Hintergrund rufen Uranus und Neptun nach Veränderung, doch Saturn mahnt, nicht jedes Abenteuer unbedacht zu wagen. Mit klarem Geist und einem offenen Herzen segelt er auf den Wogen der Zeit ins Jahr 2026, bereit, das Unbekannte zu umarmen und seine inneren Schätze zu heben.

Horoskop für Jungfrau-Mann: Liebe, Flirt, Partnerschaft

Das Herz klopft lauter im Januar, wenn Venus und Mars zu neuen Begegnungen einladen. Im Frühling könnten Missverständnisse das Miteinander trüben, doch ab Mitte Juni verspricht der Kosmos zarte Annäherung und prickelnde Momente. Im Hochsommer sorgen die Sterne für romantische Stunden und intensive Flirts; Beziehungen bekommen neue Tiefe, Singles spüren den Zauber des Anfangs. Ende August bis Mitte September leuchtet die Liebe besonders hell – wer jetzt in eine Partnerschaft investiert, baut auf stabilem Grund. Zwischen Oktober und Jahresende gilt: Wer offen kommuniziert, baut Brücken und entdeckt alte Gefühle neu.

Erfolg und Finanzen für Jungfrau-Mann

Beruflich beginnt das Jahr 2026 mit klarem Kopf und Blick für Chancen. Bis Mai können große Schritte gelingen, wenn Pragmatismus und Inspiration Hand in Hand gehen. In den Sommermonaten mag die Routine drücken, doch mit Geduld und klugen Entscheidungen wächst sein Einfluss. Unerwartete Wendungen durch Uranus fordern Flexibilität, lohnen sich aber – besonders in kreativen oder beratenden Berufen. Spätestens ab August sorgen Sonne und Merkur für Aufschwung: Projekte gedeihen, ein kühler Kopf zahlt sich finanziell aus. Gegen Jahresende winken Anerkennung und vielleicht eine neue Aufgabe, die ihn wachsen lässt.

So steht es um die Gesundheit und Fitness vom Jungfrau-Mann

Die ersten Monate des Jahres schenken Vitalität, doch innere Unruhe kann an der Substanz zehren, wenn Pflichten Überhand nehmen. Im Frühjahr gilt dann: Ballast abwerfen und für Ausgleich sorgen. Bewegung und Entspannung wirken Wunder, am besten draußen, wo frische Luft die Gedanken klärt. Der Sommer weckt das Schlafbedürfnis und lädt zur Achtsamkeit ein, während ab Spätsommer neue Energie fließt, die bis weit in den Herbst trägt. Kleine Pausen und das bewusste Genießen stärken Körper und Geist. Wer auf die Zeichen seines Körpers hört, findet Balance und Leichtigkeit, sogar in Zeiten, in denen es heftig stürmt.

Große Stärken und kleine Schwächen

Mit feinen Antennen und stiller Kraft wächst er über sich hinaus.

Er schaut 2026 mit klarem Blick auf die Welt, durchdringt Oberflächen und entdeckt Schönheit im Detail. Sein analytischer Verstand, gepaart mit einer seltenen Fähigkeit zur Hingabe, schenken ihm einen ganz eigenen Zauber. Stärke zeigt er in vielen kleinen Gesten, im stillen Schaffen, im feinen Humor. Doch zuweilen droht er, sich in Kleinigkeiten zu verlieren oder zu streng mit sich selbst zu sein. Selbstkritik kann für ihn zur Last werden, wenn Perfektion unerreichbar scheint. Seine Besonnenheit steht ihm zuweilen im Weg, doch gerade darin liegt auch die Kunst: Er kann sich selbst und andere zur Ruhe bringen, wenn das Leben wieder einmal tost.

Was ihn stark macht:

Das neue Jahr schenkt ihm Momente der geistigen Frische, wenn Merkur und Uranus neue Impulse bringen. Ideen sprudeln und er erkennt, wo er strukturieren, planen, optimieren kann. Besonders im Frühling und ab August, wenn Sonne und Merkur ihn stärken, wächst sein Einfluss. Wichtige Gespräche und Verhandlungen gelingen, auch weil er zuhören und differenzieren kann. Jupiter öffnet Türen, die zuvor verschlossen waren – ein idealer Moment, um gewohnte Bahnen zu verlassen. Seine Ausdauer und Gewissenhaftigkeit zahlen sich aus, und der breite, ruhige Strom von Saturn und Pluto lässt ihn tiefer an seinen Zielen arbeiten als je zuvor. Wer auf ihn baut, findet einen Fels in der Brandung – stark, zuverlässig und geordnet.

Was ihn schwach macht:

Wenn sich 2026 Saturn und Uranus bemerkbar machen, wird sein Alltag auf die Probe gestellt. Es kann zu Phasen kommen, in denen Zweifel nagen und Unruhe wächst – besonders im Frühjahr und Herbst. Alte Muster, die nach Sicherheit verlangen, könnten den Blick für das Neue trüben. Manches Ziel entfaltet sich etwas langsamer als erhofft, und impulsive Entscheidungen bringen oft Unmut. Gerade wenn Mars quer steht, fehlt ihm manchmal die Energie. Die wahre Herausforderung: loslassen, was nicht in seine Gegenwart gehört, und Geduld mit sich selbst bewahren. Wer auf sein Gefühl hört, findet auch im Sturm einen sicheren Hafen.

Welches Sternzeichen passt zum Jungfrau-Mann?

Die besten Chancen im Jahr 2026 haben Widder, Löwe, Waage, Schütze und Wassermann.

Jungfrau-Widder

Hier treffen zwei Charaktere aufeinander, die mit Leidenschaft diskutieren, sich aber auch aufeinander einlassen.

Jungfrau-Stier

Beide mögen Sicherheit. Sie kann seinem verführerischen Blick kaum widerstehen – es knistert, und Stabilität verbindet.

Jungfrau-Zwilling

Ihre lockere, beschwingte Art reißt ihn förmlich mit. Plötzlich erlebt er, dass das Leben nicht immer streng verlaufen muss.

Jungfrau-Krebs

Mit Fingerspitzengefühl, Verständnis und Nachsicht schafft er es, eine zärtliche und romantische Atmosphäre zu schaffen.

Jungfrau-Löwe

Ihrem Charme verfällt er im Handumdrehen. Großzügige Gesten und ehrliche Komplimente gehören natürlich dazu.

Jungfrau-Jungfrau

Hier ist Vertrautheit garantiert. Viele Diskussionen sind vorprogrammiert, aber gemeinsam sind sie ein Sicherheitsnetz.

Jungfrau-Waage

Mit ihm lässt sie den Alltag hinter sich, teilt kultivierte Unternehmungen und findet seinen spröden Charme reizvoll.

Jungfrau-Skorpion

Seine Faszination für sie ist groß. Anfangs möchte er sie unbedingt kennenlernen, dann wird sie ihm aber zum Rätsel.

Jungfrau-Schütze

Sie weiß ihn zu begeistern – ihre humorvolle Art zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Er nimmt sogar Übertreibungen in Kauf.

Jungfrau-Steinbock

Hier begegnen sich ernste Köpfe, die schnell merken, woran sie beieinander sind. Meist bleibt es bei respektvoller Distanz.

Jungfrau-Wassermann

Sie begegnen sich auf Augenhöhe, erkennen einander als ebenbürtig und inspirieren sich. Sie genießen das Leben als Team.

Jungfrau-Fische

Das Bedürfnis zu helfen schweißt sie zusammen, doch ihre Sensibilität gerät unter Druck durch seine kritische Art.