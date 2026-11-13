Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Hochspannung bis zum Schluss: Erst kurz bevor sich eine Sache entscheidet, werden die Karten noch einmal neu gemischt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie haben heute leichte Probleme zu verkraften, da eine Diskussion etwas impulsiver ausfällt, als Sie es gewohnt sind. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie werden es schnell spüren, wenn das Budget überschritten ist. Seien Sie sparsam und behalten Sie Ihr Konto im Auge. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.