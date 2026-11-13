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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Hochspannung bis zum Schluss: Erst kurz bevor sich eine Sache entscheidet, werden die Karten noch einmal neu gemischt.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie haben heute leichte Probleme zu verkraften, da eine Diskussion etwas impulsiver ausfällt, als Sie es gewohnt sind.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie werden es schnell spüren, wenn das Budget überschritten ist. Seien Sie sparsam und behalten Sie Ihr Konto im Auge.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

An so einem turbulenten Tag wie dem heutigen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Konzentration manchmal nachlässt.

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