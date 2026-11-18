Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Für einige Vertreter dieses Sternzeichens lohnt es sich, die Fühler auszustrecken und sich beruflich neu zu orientieren. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Das Fundament für eine erfolgreiche Abwicklung eines beruflichen Projekts ist geschaffen. Der Rest liegt ganz bei Ihnen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gute Leistungen fallen leider nicht vom Himmel. Es gehört eine Menge Übung dazu. Zum Glück ist das nichts Neues für Sie. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Werden Sie nicht zu ungeduldig, momentan lässt es sich nicht ändern. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.