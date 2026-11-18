Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie sind momentan sensibler als sonst und reagieren dadurch anders als gewohnt. Atmen Sie lieber häufiger kräftig durch.
STIER
Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.
ZWILLINGE
Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind.
KREBS
Für einige Vertreter dieses Sternzeichens lohnt es sich, die Fühler auszustrecken und sich beruflich neu zu orientieren.
LÖWE
Andauernd klingelt das Telefon oder es wird auf andere Art nach Ihnen verlangt. Gegen Abend haben Sie mehr Zeit für sich.
JUNGFRAU
Das Fundament für eine erfolgreiche Abwicklung eines beruflichen Projekts ist geschaffen. Der Rest liegt ganz bei Ihnen.
WAAGE
Gute Leistungen fallen leider nicht vom Himmel. Es gehört eine Menge Übung dazu. Zum Glück ist das nichts Neues für Sie.
SKORPION
Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.
SCHÜTZE
Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.
STEINBOCK
In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Werden Sie nicht zu ungeduldig, momentan lässt es sich nicht ändern.
WASSERMANN
Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.
FISCHE
Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.
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