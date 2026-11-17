Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein ruhiger Tag ohne Verpflichtungen kündigt sich an. Genießen Sie das Gefühl, auch einmal richtig entspannen zu können.
STIER
Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.
ZWILLINGE
Loten Sie Ihre Chancen aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung fällen. Lassen Sie aber auch Ihr Herz zu Wort kommen.
KREBS
Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.
LÖWE
Zeigen Sie, wie viel Ihnen an einer Zusammenarbeit liegt. Dann fällt es Ihnen im Job leichter, neue Kontakte zu knüpfen.
JUNGFRAU
Während Sie noch nach dem rettenden Hintertürchen Ausschau halten, hat sich eine kritische Situation von allein geklärt.
WAAGE
Es sind die richtigen Argumente, aber auch Ihr sicheres Auftreten, die Ihnen heute manchen beruflichen Vorteil gewähren.
SKORPION
Glücklicherweise wissen Sie, dass Sie selbst die Initiative ergreifen müssen, wenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen.
SCHÜTZE
Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen.
STEINBOCK
Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit!
WASSERMANN
In der Gerüchteküche geht es heiß her. Holen Sie selbst Erkundigungen ein, ehe Sie alles glauben, was man Ihnen erzählt.
FISCHE
Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben.
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