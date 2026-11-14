Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kopfkino ausschalten! Grübeleien, die sowieso zu keiner Lösung führen, könnten sich negativ auf die Stimmung auswirken. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Mit einem geschickten Schachzug werden Sie viel erreichen und sich von so mancher bisherigen Belastung befreien können. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Auf die Glücksplaneten ist Verlass. Eine Tür könnte sich heute für Sie öffnen. Wichtig: Nicht gleich alles ausplaudern. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es wird Ihnen jetzt nicht viel bringen, neue Regeln aufzustellen. Versuchen Sie stattdessen, mit Diplomatie zu punkten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer.