Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Kopfkino ausschalten! Grübeleien, die sowieso zu keiner Lösung führen, könnten sich negativ auf die Stimmung auswirken.
STIER
Mit einem geschickten Schachzug werden Sie viel erreichen und sich von so mancher bisherigen Belastung befreien können.
ZWILLINGE
Auf die Glücksplaneten ist Verlass. Eine Tür könnte sich heute für Sie öffnen. Wichtig: Nicht gleich alles ausplaudern.
KREBS
Genießen Sie auch die kleinen, schönen Momente, die der Tag zu bieten hat, ganz bewusst. Gehen Sie an die frische Luft.
LÖWE
Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden.
JUNGFRAU
Es wird Ihnen jetzt nicht viel bringen, neue Regeln aufzustellen. Versuchen Sie stattdessen, mit Diplomatie zu punkten.
WAAGE
Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben.
SKORPION
Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln.
SCHÜTZE
Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen.
STEINBOCK
Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung.
WASSERMANN
Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt.
FISCHE
In Stresssituationen behalten Sie die Nerven und beweisen dadurch, dass Sie derzeit belastbarer sind als manch anderer.
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