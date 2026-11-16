Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann.
STIER
Sie hängen Ihren Gedanken nach und schwelgen in Erinnerungen. Genießen Sie die Ruhe. Es gibt ohnehin nicht viel zu tun.
ZWILLINGE
Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft.
KREBS
An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden.
LÖWE
Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen.
JUNGFRAU
Obwohl Sie es sich anders wünschen, müssen Sie nun damit zurechtkommen, dass nicht jeder von Ihren Ideen begeistert ist.
WAAGE
Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind.
SKORPION
Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!
SCHÜTZE
Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen.
STEINBOCK
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen.
WASSERMANN
Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei.
FISCHE
Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.
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