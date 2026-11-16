Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie hängen Ihren Gedanken nach und schwelgen in Erinnerungen. Genießen Sie die Ruhe. Es gibt ohnehin nicht viel zu tun. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die kleinen Stolpersteinchen, die man Ihnen in den Weg legt, sind leider nicht so schnell beiseitezuräumen wie gehofft. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. An Arbeit fehlt es Ihnen ja eigentlich nie, aber der Erfolg muss leider immer wieder entsprechend hart erkämpft werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Organisieren Sie Ihre Arbeiten sorgfältig. Manches ließe sich jetzt grundsätzlich neu ordnen. Für mehr Bewegung sorgen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Obwohl Sie es sich anders wünschen, müssen Sie nun damit zurechtkommen, dass nicht jeder von Ihren Ideen begeistert ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Dieser Tag wird vorherrschend durch Gefühle bestimmt, die, wenn es ums Geld geht, aber leider keine guten Ratgeber sind. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es fällt Ihnen augenblicklich nicht leicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen und Sie geraten dadurch an Ihre Grenzen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen selbst treffen und sich nicht durch zu viele Meinungen verunsichern lassen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.