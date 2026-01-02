Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.01.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.
STIER
Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.
ZWILLINGE
Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
KREBS
Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues.
LÖWE
Gehen Sie an eine neue Aufgabe konstruktiv und selbstbewusst heran, dann wird sie ganz bestimmt auch gelingen. Nur Mut!
JUNGFRAU
Ein Aufwärtstrend aktiviert jetzt besonders die zum Ende des Monats Geborenen und gibt Impulse für neue Unternehmungen.
WAAGE
Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an.
SKORPION
Zeigen Sie sich zuversichtlich, dann geht es bereits mit den ersten Schritten Ihres Vorhabens in die richtige Richtung.
SCHÜTZE
Wie ehrgeizig sind die Schütze-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können!
STEINBOCK
Gelassenheit macht sich bezahlt: Steinbock-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.
WASSERMANN
Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise.
FISCHE
Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen