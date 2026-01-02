AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.01.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
WIDDER

WIDDER

21.03.–20.04.

Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens.

STIER

STIER

21.04.–20.05.

Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand.

ZWILLINGE

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.

KREBS

KREBS

22.06.–22.07.

Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues.

LÖWE

LÖWE

23.07.–23.08.

Gehen Sie an eine neue Aufgabe konstruktiv und selbstbewusst heran, dann wird sie ganz bestimmt auch gelingen. Nur Mut!

JUNGFRAU

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ein Aufwärtstrend aktiviert jetzt besonders die zum Ende des Monats Geborenen und gibt Impulse für neue Unternehmungen.

WAAGE

WAAGE

24.09.–23.10.

Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an.

SKORPION

SKORPION

24.10.–22.11.

Zeigen Sie sich zuversichtlich, dann geht es bereits mit den ersten Schritten Ihres Vorhabens in die richtige Richtung.

SCHÜTZE

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Wie ehrgeizig sind die Schütze-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können!

STEINBOCK

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Gelassenheit macht sich bezahlt: Steinbock-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.

WASSERMANN

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise.

FISCHE

FISCHE

20.02.–20.03.

Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.

