Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.01.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.

02. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Verliebte werden es heute besonders leicht haben. Die Sterne stehen gut und begünstigen die heiteren Seiten des Lebens. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Mit einem Mal scheint alles ganz einfach zu sein und Sie fragen sich, worin Ihre Unsicherheit der letzten Tage bestand. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Hektisches Treiben auf den Straßen, unausgesprochene Erwartungen in den Augen der Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ein Hoch auf der Energiekurve: Kaum haben sich die ersten Erfolge eingestellt, sind Sie bereits wieder offen für Neues. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Gehen Sie an eine neue Aufgabe konstruktiv und selbstbewusst heran, dann wird sie ganz bestimmt auch gelingen. Nur Mut! Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ein Aufwärtstrend aktiviert jetzt besonders die zum Ende des Monats Geborenen und gibt Impulse für neue Unternehmungen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Gehen Sie mit Zuversicht in diesen Tag! Eine völlig unerwartete Lösung bei einem offenstehenden Problem bietet sich an. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Zeigen Sie sich zuversichtlich, dann geht es bereits mit den ersten Schritten Ihres Vorhabens in die richtige Richtung. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Wie ehrgeizig sind die Schütze-Geborenen? Zeigen Sie den Kollegen unbedingt, was Sie alles auf die Beine stellen können! Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Gelassenheit macht sich bezahlt: Steinbock-Geborene können heute ohne schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Jetzt geht auch nichts mit Hartnäckigkeit voran. Dann probieren Sie es doch einmal auf die diplomatisch-charmante Weise. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Nach längerem Überlegen kommen Sie heute endlich der Lösung eines Problems ein Stück näher. Das sorgt für Zufriedenheit.