Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

01. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Wieder einmal viel Lärm um nichts! Machen Sie darum künftig um streitsüchtige Spezies lieber einen ganz großen Bogen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, kann ganz schön anstrengend sein. Sichern Sie sich eine Rückzugsmöglichkeit. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ein offenes Wort mag zwar nicht jedem gefallen, sorgt aber für Klarheit. Bleiben Sie auf jeden Fall kompromissbereit. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie und Eifersucht? Nicht, wenn es keinen Grund gibt! Es sei denn, Sie fühlen sich gerade selbst ein wenig übersehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Das tägliche Einerlei wird Ihnen zu eintönig. Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen, um etwas zu ändern? Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Fische wissen ganz genau, wo und wie sich etwas erreichen lässt, was ihnen auch derzeit wieder einmal zugutekommt.