Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 01.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Wieder einmal viel Lärm um nichts! Machen Sie darum künftig um streitsüchtige Spezies lieber einen ganz großen Bogen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, kann ganz schön anstrengend sein. Sichern Sie sich eine Rückzugsmöglichkeit.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ein offenes Wort mag zwar nicht jedem gefallen, sorgt aber für Klarheit. Bleiben Sie auf jeden Fall kompromissbereit.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie und Eifersucht? Nicht, wenn es keinen Grund gibt! Es sei denn, Sie fühlen sich gerade selbst ein wenig übersehen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Das tägliche Einerlei wird Ihnen zu eintönig. Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen, um etwas zu ändern?

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Vorsicht: Neigung zu überzogenen Vorstellungen. Sehen Sie auch eine Herzenssache nicht nur durch die rosarote Brille.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Es ist nicht schlimm, einzugestehen, dass man etwas nicht weiß. Im Gegenteil: Schwächen zuzugeben, macht sympathisch.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Fische wissen ganz genau, wo und wie sich etwas erreichen lässt, was ihnen auch derzeit wieder einmal zugutekommt.

