Winter 2019: Alphonso Davies

Brazzos Meisterstück! Die Verpflichtung von Alphonso Davies wurde bereits im Sommer 2018 perfekt gemacht, aufgrund der Altersbeschränkung für internationale Transfers durfte er aber erst im Winter nach München wechseln.

In seinem ersten Halbjahr bei den Bayern pendelte der Flügelflitzer noch zwischen erster und zweiter Mannschaft. Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick im November ist der junge Kanadier auf der Linksverteidigerposition gesetzt und hat sich mit seinen spektakulären Flügelläufen ins Herz der Bayern-Fans gespielt. Eine absolute Top-Verpflichtung!

Sommer 2019: Lucas Hernández

Gut ein Jahr ist die Bekanntgabe des Wechsels von Lucas Hernández mittlerweile her - eine Erfolgsgeschichte ist der Wechsel des mit kolportierten 80 Millionen Euro teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte noch nicht.

Schon bei der Verpflichtung des französischen Weltmeisters, der sowohl als Innen- als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, wurde eine Innenbandverletzung festgestellt. Hernández musste operiert werden und stieg erst im August ins Training ein. Noch bevor er seinen alten Leistungsstand wiedererreicht hatte, zog er sich im Oktober erneut eine Innenbandverletzung zu und fiel bis Februar aus. Ob Hernández die Bayern langfristig besser machen kann, lässt sich mangels Spielzeit noch nicht abschätzen.

Sommer 2019: Benjamin Pavard

Deutlich vielversprechender verlief bislang die Bayern-Zeit von Benjamin Pavard. Wie Landsmann Hernández ist auch er sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Außenbahn einsetzbar, allerdings auf der rechten Seite.

Seine Verpflichtung für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart rief bei vielen Beobachtern Skepsis hervor, mittlerweile dürfte der 24-Jährige seine Zweifler aber ruhiggestellt haben: Pavard ist praktisch seit Saisonbeginn in der Abwehr gesetzt und bringt konstant gute Leistungen, wodurch Joshua Kimmich von der Rechtsverteidigerposition ins Mittelfeld verschoben werden konnte. Bislang eine gute Verpflichtung.

Sommer 2019: Fiete Arp

Der 20-Jährige kam im Sommer für drei Millionen Euro vom Hamburger SV aus der 2. Bundesliga und deutete sein Potenzial einzig in der Sommervorbereitung an. Mittlerweile kommt Arp überwiegend in der U23 zum Einsatz - von der ersten Mannschaft ist er aktuell weit entfernt. Bislang keine gute Verpflichtung.

Sommer 2019: Michael Cuisance

Der französische Mittelfeldspieler gilt als hochveranlagt, aber manchmal schwerig im Umgang. Seit seiner Verpflichtung für kolportierte zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer kommt er insgesamt auf gerade einmal 46 Spielminuten in der ersten Mannschaft. Wie Arp wird auch er vornehmlich in der U23 eingesetzt. Bislang keine gute Verpflichtung.

Sommer 2019: Philippe Coutinho

Nach dem geplatzten Wechsel von Leroy Sané mussten sich die Bayern nach einer namhaften Alternative umsehen, um die Offensive zu verstärken. Die Wahl fiel am Ende auf Philippe Coutinho, der beim FC Barcelona praktisch keine Rolle mehr spielte.

Beim FC Bayern blieb die brasiliansiche Leihgabe bislang weit hinter den Erwartungen zurück und liegt in der internen Hackordnung für das offensive Mittelfeld klar hinter Thomas Müller, auch auf den Flügeln wusste Coutinho bislang nicht zu überzeugen. Dass die Bayern die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen, gilt nicht nur aufgrund der Corona-Krise als nahezu ausgeschlossen. Bislang keine gute Verpflichtung.

Sommer 2019: Ivan Perisic

Der Kroate wurde im Sommer auf Empfehlung des damaligen Trainers Niko Kovac von Inter Mailand ausgeliehen und füllt seine Rolle als torgefährlicher Backup für die verletzungsanfälligen Serge Gnabry und Kingsley Coman sehr gut aus. Nach AZ-Informationen wollen die Bayern den 31-Jährigen auch nach Ablauf seiner Leihe weiter an den Verein binden. Bislang eine gute Verpflichtung.

Winter 2019: Álvaro Odriozola

Nachdem sich Hansi Flick im Winter für Verstärkungen ausgesprochen hatte, wurde der Spanier für die Rückrunde von Real Madrid ausgeliehen. Bei den Bayern kam Odriozola vor der Corona-Pause jedoch kaum zum Zug und stand bislang lediglich 70 Minuten auf dem Platz. Äußerst unwahrscheinlich, dass er über das Leihende hinaus bleibt. Bislang keine gute Verpflichtung.

Hinweis: Da Hasan Salihamidzic erst im Sommer 2017 das Amt als Sportdirektor in München übernommen hat, wurden die Wechsel aus jenem Transferfenster in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. Dies betrifft die Wechsel von Corentin Tolisso, Niklas Süle, Serge Gnabry, James Rodríguez und Sebastian Rudy.