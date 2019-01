München - Niklas Süle gehörte beim FC Bayern zu den klaren Gewinnern des Rückrundenauftakts – doch nach dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim klang der neue Abwehrchef der Münchner vorsichtig. "Bei Bayern muss man in jedem Spiel abliefern", sagte Süle, der von Trainer Niko Kovac offiziell zur Nummer eins in der Innenverteidigung erklärt wurde: "Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt und haben nur Topspieler. Spielt man ein, zwei Spiele mal nicht so, bist du ganz schnell wieder raus." Und so gebe es eigentlich auch nur einen "richtigen Stammspieler", wie der 23-Jährige ergänzte, den "Manuel" nämlich, also Torhüter und Kapitän Manuel Neuer.