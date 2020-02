Boateng zahlt das Vertrauen zurück

"Jérôme spielt wieder kontinuierlich seit einiger Zeit", sagt Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: "Ich finde, speziell unter Hansi Flick hat er wieder Stabilität an den Tag gelegt." Der Coach baute Boateng in Einzelgesprächen auf, sprach ihm das Vertrauen aus. Und Boateng, der in der Wintervorbereitung mehrere Kilogramm an Körpergewicht verlor, zahlt zurück. "Es war wichtig, dass er gut spielt und wir hinten in der Abwehr weniger Gegentore bekommen, als das in den ersten zehn, 15 Spielen der Fall war", erklärt Rummenigge weiter.