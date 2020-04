1. Die Ergebnisse stimmen unter Flick

Das wohl größte Argument auf Flicks Seite. Im knallharten Fußball-Geschäft wird jeder Trainer letztendlich am Erfolg gemessen. Von 21 Spielen unter Flick konnten die Bayern 18 gewinnen, bei nur einem Remis und zwei Niederlagen. Die Münchner thronen wieder an der Tabellenspitze der Bundesliga, stehen im Halbfinale des DFB-Pokals und haben nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel beim FC Chelsea beste Chancen aufs Viertelfinale in der Champions League - viel mehr ging nicht, bis die Corona-Krise kam.