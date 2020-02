So stark, dass er sogar eine Zukunft über den Sommer hinaus bei Bayern hat? Matthäus ist skeptisch. "Ich denke, dass Boateng und Javi Martínez die zwei Spieler sind, die im Sommer verkauft werden könnten. Martínez hat große Verdienste, aber immer häufiger mit Verletzungen zu kämpfen", sagt er: "Mit den anderen Spielern, deren Vertrag 2021 ausläuft, würde ich sofort verlängern – mit Neuer, Müller, Thiago und Alaba." Die klare Verlängerungs-Empfehlung von Matthäus an Rummenigge und Salihamidzic!

Für Müller hat der Ex-Bayern-Star ein riesiges Lob parat. "Er ist auf und neben dem Platz enorm wichtig", sagt Matthäus: "Diese Personalie hat Niko Kovac unterschätzt. Müller interpretiert die Rolle in der Offensive jetzt flexibler als unter Kovac. Müller braucht diese Freiheiten für sein Spiel." Und Coach Flick gibt sie ihm.

FC Bayern: Thomas Müller zeigt sich wieder in Top-Form

Müller dankt es mit Toren und Vorlagen, 26 Scorerpunkte sind es insgesamt bereits in dieser Saison (neun eigene Treffer, 17 Assists). Nicht nur deshalb ist der Ur-Bayer von großer Bedeutung für die Münchner – das meint auch Trainerlegende Ottmar Hitzfeld. "Thomas Müller ist für Bayern und die Identifikation unglaublich wertvoll", sagt Hitzfeld der AZ: "Man wird darauf achten, dass der bayerische Ursprung erhalten bleibt. Aber es wird immer komplizierter."

Mit Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee ist nun immerhin mal wieder ein junger Spieler nahe dran an der Startelf. In Abwesenheit von Robert Lewandowski liegt die Last in der Offensive aber in erster Linie auf Serge Gnabry – und eben: Müller. "Er ist wieder in einer Topverfassung, spielt eine super Saison", schwärmt Hitzfeld. Müller sei "einer, der einen unglaublichen Instinkt hat und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Er ist ein unglaubliches Vorbild für viele Spieler – nicht nur beim FC Bayern." Also: Verlängern, bitte!