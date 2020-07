Boateng-Verbleib in München ist wahrscheinlich

Inzwischen muss man es so formulieren: Ein Boateng in dieser Form wäre bei der Fortsetzung der Champions League im August kaum zu ersetzen. "Jérôme ist in einer blendenden Verfassung", sagte Trainer Hansi Flick, der große Boateng-Förderer, erst neulich. "Wenn er bleiben sollte, bin ich nicht traurig. Ich weiß aber nicht, was seine Gedanken sind." Nach AZ-Informationen kann sich Boateng gut vorstellen, auch in der kommenden Saison für Bayern zu spielen. Sein Vertrag läuft ohnehin bis 2021. Ein Verbleib in München ist wahrscheinlich. Wenn man ein gutes Jahr zurückdenkt, war diese Entwicklung nicht absehbar. Da stand Boateng kurz vor dem Abschied.