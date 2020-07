München - In Schwalmtal am Niederrhein, wo Jupp Heynckes (75) sein Rentnerdasein genießt, wird der Fernseher laufen, wenn im August die Entscheidung in der Königsklasse fällt. Und vielleicht hat der Fußballgott ja wirklich einen besonders guten Tag und schenkt "Don Jupp" sowie allen anderen Fans des FC Bayern einen perfekten Abschied: Javi Martínez (31), der im Champions-League-Finale in Lissabon am 23. August kurz vor Schluss mit einer Grätsche im Strafraum den Sieg der Münchner sichert – das wäre doch ein schönes Szenario. Eines, das der Bayern-Karriere von Martínez einen würdigen Schlusspunkt setzen würde.