Der Angriff

"Timo Werner ist der beste und treffsicherste deutsche Stürmer und der einzige, der in der Bundesliga dem Phänomen Robert Lewandowski, dem Ausnahmestürmer hierzulande, die Torjägerkanone überhaupt streitig machen kann", sagt Fuss: "Mit Yussuf Poulsen oder Patrik Schick bildet Werner einen herausragenden Zwei-Mann-Sturm, der sich in einen Rausch spielen kann, der diese Bayern-Defensive an Grenzen führen kann. Was aber für Bayern spricht: Die individuelle Klasse von Lewandowski – plus Thomas Müller und Serge Gnabry in Top-Verfassung."

Das Fuss-Fazit

"Für Bayern sprechen aktuell Klasse, Form und das Momentum – wenn sie nicht leichtsinnig werden wie am Ende gegen Hoffenheim. RB fehlen im Moment Form und Ergebnisse. Sie bringen 2020 ihre unbestritten große Qualität noch nicht auf den Platz. Nebengeräusche (der eingeflogene Friseur!) stören, deren erfolgreiche Bewältigung gehört dazu, wenn man Titel gewinnen will. Alle Parameter sprechen vor der Partie für Bayern. Für RB spricht im Moment allein das Wissen um die Tatsache, dass sie bei optimalem Verlauf jedem Team gefährlich werden können. Ich tippe auf ein 3:1."

