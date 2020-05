An diesem 10. Spieltag in Frankfurt hatte die Bayern-Saison ihren Tiefpunkt erreicht, vier Punkte betrug der Rückstand auf Tabellenführer Mönchengladbach. Knapp sechs Monate später treffen die Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) nun erneut auf die Eintracht.