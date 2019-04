Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) steht für die Münchner das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim an, ehe es dann am Samstag zum Liga-Kracher gegen Borussia Dortmund kommt. Die Bayern sind nun wieder der Verfolger des BVB – bei der angepeilten Aufholjagd auf die "Schwarz-Gelben" dürften dann möglicherweise auch wieder Süle und Gnabry in der Startaufstellung stehen.