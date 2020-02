Am 4. April steigt der Liga-Kracher beim BVB, in der folgenden Woche (7./8. April) steht das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse an. Bis dahin braucht Bayern eine Notlösung. "Müller hat ganz vorne schon gespielt, auch Gnabry in der deutschen Nationalmannschaft", sagt Elber. "Aber ich habe mir gedacht: Vielleicht ist es auch die große Chance für Joshua Zirkzee, vielleicht probiert es Hansi Flick mit ihm. Der Junge ist talentiert und unbekümmert." Torgefährlich ebenso. Im Dezember traf der 18-jährige Zirkzee nach seinen Einwechslungen gegen Freiburg und Wolfsburg entscheidend.