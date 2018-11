Qualifikation fürs Champions-League-Achtelfinale: In der Königsklasse ist die Ausgangslage der Bayern besser als in der Bundesliga. Mit einem Remis am Dienstag im Heimspiel gegen Benfica Lissabon wäre der Einzug ins Achtelfinale perfekt. Im Duell mit Ajax geht es um Platz eins, die Niederländer liegen aktuell zwei Punkte hinter Bayern, am 12. Dezember kommt es in Amsterdam zum abschließenden Duell.