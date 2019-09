BENJAMIN PAVARD - NOTE 2: Blieb in der Startelf, verteidigte anstelle von Jérôme Boateng in der Mitte neben Süle. Und das lohnte sich: In höchster Not klärte Pavard vor Pankov (15.). Sehr ordentlicher und wacher Auftritt, der Franzose wagte sich sogar mal nach vorne.