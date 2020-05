Thiago bald wieder dabei?

Flick zeigte sich aber optimistisch, dass eine Rückkehr nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt. "Thiago wird am schnellsten zurückkommen, hoffe ich", sagte er im Hinblick auf die länger verletzten Philippe Coutinho, Corentin Tolisso und Niklas Süle. Man müsse aber auch bei Thiago abwarten, wie die Muskulatur auf die Belastung reagiere. "Step by Step."