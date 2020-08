"Bayern hat große Chancen auf den Champions-League-Triumph"

Auch wenn’s jetzt am Freitag (21 Uhr/Sky live) im Viertelfinale gegen den FC Barcelona um Superstar Lionel Messi sicher sehr schwierig wird. Man habe den "nötigen Respekt, aber wir wissen um unsere Stärken", sagte Trainer Hansi Flick, der seinen Stars am Sonntag einen freien Vormittag mit ihren Familien schenkte. Um 16 Uhr hob der Bayern-Flieger dann Richtung Portugal ab. In Lagos im edlen Cascade Wellness & Lifestyle Resort an der Algarve bereitet sich das Team bis Donnerstag in einem Kurztrainingslager auf das Finalturnier vor. Dann steht der Umzug nach Lissabon an. Aus Bayern-Sicht am besten bis nach dem Endspiel am 23. August.