Die deutlich wahrscheinlichere Option gegen das Tabellenschlusslicht ist also, dass Winterneuzugang Odriozola sein Bundesliga-Debüt feiern wird und mit Davies, Alaba und Hernández, der gegen Paderborn sein Startelfcomeback feiern wird, die Viererkette bildet.

Erstes Zwischenfazit fällt negativ aus

Der erste Monat beim FC Bayern fiel für Odriozola ernüchternd aus: Zwar hat sich der Neuzugang noch keine Fehler auf dem Platz erlaubt und gibt im Training 100 Prozent – die Chance, sich zu beweisen, bekam er trotz der immer wieder wackelnden Defensive jedoch noch nicht.

So passt es auch ins bisherige Bild, dass es ausgerechnet der Spanier war, der Ivan Perisic im Training in einem Zweikampf so unglücklich traf, dass dieser mit einem Knöchelbruch rund acht Wochen pausieren muss. Eigentlich sollte Odriozola die personelle Notlage der Bayern entschärfen, mit seiner unglücklichen Aktion gegen den Kroaten sorgte er aber dafür, dass Flick in den heißen Wochen der Saison eine Offensivpersonalie weniger zu Verfügung steht.

Abgeschrieben hat der Trainer seinen spanischen Neuzugang aber natürlich noch nicht. "Er trainiert gut, macht seine Sache gut. Aber klar ist natürlich auch, dass die Qualität auch bei Bayern München sehr hoch ist. Er nimmt die Rolle an, hat eine hervorragende Mentalität und professionelle Einstellung", sagte Flick zuletzt über Odriozola.

Odriozola muss sich bei Bayern beweisen

Bis dato stellt Odriozola nicht die Verstärkung dar, die sich die Bayern-Bosse und vor allem Flick im Winter erhofft hatten. Der Spanier fand zuletzt auch bei Real Madrid kaum Beachtung, bei den "Königlichen" gilt Daniel Carvajal auf der Rechtsverteidiger-Position als gesetzt. Vielleicht auch, weil Odriozola vor allem im technischen und taktischen Bereich immer wieder gewisse Defizite nachgesagt werden.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic schwärmte bei der Vorstellung des Neuzugangs indes noch von dessen fußballerischen Stärken. "Er kann über 90 Minuten hohes Tempo gehen. Er ist sehr schnell und flexibel und hat eine fantastische Technik", so der baldige Sportvorstand.

Bisher ist die Kombination Álvaro Odriozola und Bayern München allerdings noch nicht von Erfolg gekrönt. Doch möglicherweise wird ja im Heimspiel gegen den SC Paderborn die Wende eingeleitet und der Spanier kann endlich beweisen, warum der FC Bayern ihn unter Vertrag genommen hat.

