Umso bitterer: Wie die Bayern am Mittwoch mitteilten, erlitt der Torjäger gegen Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk und wird rund vier Wochen ausfallen. Damit verpasst Lewandowski unter anderem das Rückspiel gegen Chelsea und das Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke.

Thiago gefällt als Zweikämpfer

Noch in der Hinrunde stand Thiago bei Fans und Beobachtern in der Kritik, sogar über einen Abgang im Sommer wurde spekuliert. Seit der Winterpause zeigt sich der Spanier aber wieder deutlich formverbessert und hat starken Einfluss auf das Spiel der Münchner. Auch gegen Chelsea zeigte er eine starke Leistung (AZ-Note 2).

Bemerkenswert: Unter Hansi Flick engagiert sich Thiago auch deutlich stärker in der Defensive. Insgesamt 13 Zweikämpfe bestritt der technisch so beschlagene Sechser am Dienstagabend, zusammen mit Serge Gnabry eroberte er von allen Bayern-Spielern am häufigsten den Ball zurück. In seiner aktuellen Verfassung ist der 28-Jährige aus der Startelf nicht mehr wegzudenken – vor allem in den entscheidenden Spielen.

Kingsley Coman braucht noch Zeit

Das Jahr 2020 ist bislang noch nicht das Jahr des Kingsley Coman. Knapp zwei Monate fehlte der Flügelstürmer den Münchnern zuletzt aufgrund einer Kapselverletzung, von seiner Topform ist er auch zweieinhalb Wochen nach seiner Rückkehr auf den Platz noch ein gutes Stück entfernt.

Dies zeigte sich auch am Dienstagabend. Im Duell mit dem Spanier Marcos Alonso hatte Coman regelmäßig das Nachsehen, auch in seinen Dribblings wirkte er bisweilen unglücklich. Zu allem Überfluss musste der 23-Jährige nach einem Sprint in der 65. Minute ausgewechselt werden. Auch wenn die Bayern schnell Entwarnung gaben (Coman wird lediglich fünf Tage pausieren müssen) hat das Spiel gegen Chelsea gezeigt: Der Franzose braucht noch Zeit, um wieder in Topform zu kommen.

Philippe Coutinho sammelt weiter keine Pluspunkte

Philippe Coutinho und der FC Bayern – es ist weiterhin keine wirkliche Liebesbeziehung. Von der Startelf ist der Brasilianer derzeit meilenweit entfernt, Hoffnung auf Besserung gibt es aktuell wenig. Auch weil Coutinho seine Chancen nicht nutzt. Dies zeigte sich am Dienstagabend einmal mehr.

"Alle versuchen ihm zu helfen, der Trainer, die Mitspieler. Wir müssen jetzt hoffen, dass er in den entscheidenden Wochen, die jetzt beginnen, ein wichtiger Faktor wird, der dazu beiträgt, dass wir Titel gewinnen", meinte Karl-Heinz Rummenigge noch vor dem Abflug gen London. Seine Hoffnungen sollten einmal mehr unerfüllt bleiben.

Gegen Chelsea kam die Leihgabe des FC Barcelona in der 65. Minute beim Stand von 3:0 für den verletzten Coman in die Partie. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt im Prinzip entschieden, Coutinho wirkte dennoch einmal mehr gehemmt und agierte unglücklich. In seiner aktuellen Form ist der Brasilianer kein Faktor in den entscheidenden Spielen.

Lesen Sie auch: Serge Gnabry ist der König von London