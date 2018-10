Sondierungen am Mittwoch? CSU analysiert Wahlpleite weiter und stellt Weichen für Koalition

Personelle Erneuerung gefordert

Die Priorisierung der Regierungsbildung fand an der Basis Zustimmung. "Aber nach dieser Regierungsbildung wollen wir einen Parteitag mit dem Ziel der personellen Erneuerung und mit dem Ziel, Horst Seehofer abzulösen", sagte der Vorsitzende des Kreisverbands Kronach, der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner, der Deutschen Presse-Agentur. Das habe der CSU-Kreisvorstand einmütig so beschlossen. Baumgärtner betonte, man habe ausdrücklich formuliert, dass Seehofer "grandiose" Erfolge für die CSU gefeiert habe und dass man ihm dafür auch dankbar sei. "Wir glauben aber, dass alles seine Zeit hat." Aus Sicht des Kreisverbandes dürfe es jetzt kein "Weiter so" geben.

Ein "Weiter so" darf es nach Ansicht des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann (CSU), auch nicht innerhalb der großen Koalition in Berlin geben. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) forderte er ein Ende "des Hickhacks in Berlin". "Wenn wir in der großen Koalition jetzt nicht endlich die Kurve bekommen, war's das mit den Volksparteien."

GroKo in der Kritik

Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty äußerte sich kritisch über den Fortbestand der GroKo. "In den nächsten Monaten muss sich sehr viel verbessern, damit der SPD-Parteitag auch für die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode grünes Licht geben kann", sagte Kutschaty der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Dienstag). Den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) sagte er: "Stand heute gibt es in der SPD keine Mehrheit mehr für die große Koalition. (Parteichefin) Andrea Nahles und (Vizekanzler) Olaf Scholz müssen sich anstrengen, das zu drehen."

Dem "Kölner Stadtanzeiger" sagte er: "Solange wir Juniorpartner in der großen Koalition sind, werden wir nicht als Alternative wahrgenommen." Auf die Frage, wie sich die SPD in der GroKo stärker profilieren könne, sagte er: "Indem wir wieder unseren sozialen Markenkern verteidigen." Der Landesverband in Nordrhein-Westfalen ist der mitgliederstärkste der SPD und entsprechend einflussreich.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD sieht zur Halbzeit der Wahlperiode eine Überprüfungsklausel vor. Darauf hatten die Sozialdemokraten gedrungen. Bayerns Jusos etwa dagegen fordern den sofortigen Bruch der Koalition - um sich in Ruhe und mit linkem Profil zu erneuern.

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel mahnte in der "Bild"-Zeitung (Dienstag): "Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler." Mit Blick auf die Bayern-Wahl sagte er, er rate dazu, "diesen Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen." Vizekanzler Scholz sagte in den ARD-"Tagesthemen" mit Blick auf die unionsinternen Streitigkeiten etwa über den Kurs in der Asylpolitik: "Wir erwarten, dass sich das nicht wiederholt, was wir in den letzten Monaten von unserem Koalitionspartner erleben durften."