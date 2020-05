THIAGO, NOTE 3: Neben Kimmich der Dreh- und Angelpunkt, bestach mit eleganten Bewegungen und Pässen. Die letzte Durchschlagskraft in der Offensive fehlte.

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Sein vermeintliches 1:0 nach Gnabry-Vorlage zählte nicht, Müller stand wenige Millimeter im Abseits (19.). Wichtig fürs Bayern-Spiel, weil er immer wieder geschickt für seine Kollegen ablegte und sich clever bewegte.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Bekam in der Startelf den Vorzug vor Kingsley Coman. Der Lohn für überzeugende Leistungen im Training. Schoss in der 49. Minute knapp am Tor vorbei. Sonst nicht ganz so auffällig. Holte aber den Elfmeter vor dem 1:0 heraus.

SERGE GNABRY, NOTE 3: Ein eher unglückliches Spiel des Außenstürmers. Gnabry war sehr engagiert und auch oft am Ball. Bei seinen Schüssen fehlte dann aber das richtige Timing oder die Präzision.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: In der Corona-Pause konnte der Pole seine schwere Verletzung (Anbruch der Schieneinkante) auskurieren. Top-motiviert bei seinem Comeback – und erfolgreich. Per Foulelfmeter traf Lewy zum 1:0 (40.), sein 26. Tor in der Liga.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Wurde für Goretzka eingewechselt, vergab nach Gnabry-Pass dann gleich eine riesige Chance (76.).

IVAN PERISIC, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

MICHAEL CUISANCE, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

Lesen Sie hier: Karl-Heinz Rummenigge geht von zeitnaher Neuer-Verlängerung aus