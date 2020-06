JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Der Sechser mit Offensivdrang hatte in Leverkusen einen schweren Stand gegen das stabile Bayer-Mittelfeld. Rieb sich etwas auf, kam über die Körperlichkeit in die Partie, kabbelte sich einmal intensiv mit Bellarabi. Sammelte einen super Assistpunkt: Per starkem langen Ball auf Gnabry vorm 3:1. Zeigte Spielmacher-Qualitäten.

LEON GORETZKA, NOTE 1: Fünfter Startelf-Einsatz seit dem Wiederbeginn der Liga. Agierte in seinem 50. Bundesligaspiel für den FC Bayern bärenstark, gewann durch seine Physis und Übersicht viele Bälle. Beste Szenen: Seine Balleroberung samt öffnendem Pass vor dem 1:1 auf Coman und sein (haltbarer) Linksschuss zum 2:1 (42.). Nach der Corona-Pause bester Bayer, nun mit fünf Rückrundentoren.

SERGE GNABRY, NOTE 3: Agierte diesmal zunächst als Linksaußen, wechselte dann nach rechts. Dort hatte er neben seinen Offensivaktionen auch Leon Bailey, den Doppelpacker vom Hinspiel, in Schach zu halten. Scheiterte völlig blank an Bayer-Keeper Hradecky – wie ein vergebener Elfmeter (45.). Sekunden später machte er per Heber das 3:1 – Klasse. Schon Ligatreffer Nummer 12.

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Wieder zwei vom Assist-König! Die Vorlage zu Goretzkas 2:1 und zu Lewandowskis 4:1 waren bereits seine 19. und 20. Torvorlage in dieser Saison. Ansonsten bei Ballannahmen und dem Erarbeiten von Chancen etwas unglücklich. Holte sich die fünfte Gelbe Karte durch eine unnötige Aktion, weil er am gegnerischen Strafraum die Ausführung eines Freistoßes blockte. Sperre am Samstag gegen Gladbach.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Fiel zunächst nicht auf, aber seltsam hin. Sah für eine Schwalbe nach acht Minuten die Gelbe Karte. Nach einigen glücklosen Abschlüssen ein sehenswerter Treffer, souverän abgeschlossen alleine vor Hradecky ins lange Eck – das 1:1 (28.), sein erst dritter Ligatreffer. Der Franzose durfte als erster runter und sich erholen.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Ohne große Szene in der ersten Halbzeit, musste ordentlich einstecken bis er dann selbst austeilte: Im Luftduell mit Sven Bender war der Arm zu weit draußen, danach meckerte der Torjäger – Gelb. Seine fünfte, wie Müller fehlt auch er gegen Gladbach. Also traf er noch in Leverkusen: Per Kopf zum 4:1 (66.), damit hat er nun 30 Tore in 28 Liga-Einsätzen diese Saison erzielt. Wahnsinn.

IVAN PERISIC, NOTE 3: Der Kroate als bissige, kämpferische Variante eines Flügelstürmers im Vergleich zu Coman/Gnabry. Ersetzte Coman ab der 67. Minute als Linksaußen. War eher ein lockeres Fitnessprogramm.

THIAGO, NOTE 3: Kam ab der Minute zu seinem 150. Bundesliga-Einsatz, alle für den FC Bayern. Sein Comeback nach drei Wochen Pause infolge von Leistenproblemen. Kam für Gnabry, rückte jedoch ins zentrale Mittelfeld. Der Spanier mit der Kurzhaarfrisur soll demnächst ebenfalls bis 2023 verlängern.

JAVI MARTINEZ, NOTE 3: Zweiter Einsatz für den Spanier seit dem Wiederbeginn der Liga nach der Corona-Pause. Ersetzte nach 74 Minuten Goretzka, agierte als Sechser vor der Abwehr. Ein bisschen Wettkampfmodus wird ihm gutgetan haben.

LUCAS HERNÁNDEZ, OHNE NOTE: Der französische Weltmeister mit einem Kurzeinsatz nach 85 Minuten. Zu wenig für seine Ansprüche. In fünf Partien seit der Corona-Pause mit nur einem Startelf-Einsatz. Kam für Davies, spielte Linksverteidiger.