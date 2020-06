JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Der Sechser mit Offensivdrang, der Herr über die meisten Standards. Seine Ecke köpfte Müller beinahe zur Führung ein. Musste nach einer knappen Stunde wegen einer blutenden Risswunde am Kopf an der Seitenlinie behandelt werden. Vorher, mit Blut am Hals, noch mit einem Abschluss – zu ungenau. Gute Übersicht, perfekte Vorlage zu Lewandowskis 2:1.

LEON GORETZKA, NOTE 3: "Arnie" Goretzka, der Mucki-Mann, schuftete wie gewohnt im Maschinenraum Mittelfeld. Viele Zweikämpfe, zahlreiche Balleroberungen. Absolut präsent auf dem Platz, infolge der Wechsel nach einer Stunde offensiver ausgerichtet, als Zehner hinter Lewandowski. Nach der Corona-Pause bester Bayer, diesmal ohne die großen Akzente – aber mit schönem Einfädeln in Entstehung des 2:1.

Perisic mit starkem Flugkopfball-Tor

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Diesmal dauerhaft als quirliger Rechtsaußen unterwegs. Der Franzose mit toller Ballbehandlung und guter Übersicht als er Lewandowski in der Entstehung des 1:0 hoch am Strafraum anspielte. Kleiner Filmriss beim vermeintlichen 2:0 – nudelte den Ball am leeren Tor vorbei (25.). Trainer Flick, unzufrieden mit Comans Output, nahm ihn nach 62 Minuten raus.

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Bereits zum elften Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale – was landesweit Rekord ist. Erzielte bisher sieben Tore in Semifinals. Nummer acht beinahe mit einem Kopfball, den Kohr von der Linie köpfte (6.). Danach super Vorlage mit Auge und feinem Fuß auf Perisic vor dessen 1:0. Nach einer Stunde rückte er auf Rechtsaußen. Zu wenig ankommende Flanken. Nun Rekord-Pokalsieger (mit einzelnen Spielen), zog mit Sepp Maier und Gerd Müller (je 47) gleich. Am Samstag gegen Gladbach gesperrt.

IVAN PERISIC, NOTE 3: Zweiter Startelf-Einsatz für den Kroaten seit der Corona-Pause. Ersetzte den kurzfristig wegen einer Rückenprellung ausgefallenen Serge Gnabry. Als Linksaußen mit Zug zur Mitte und starkem Flugkopfball-Treffer zum 1:0 (14.), sein sechster Saisontreffer in allen Wettbewerben. Baute in Halbzweit zwei ab, wurde nach 61 Minuten ausgewechselt.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Unglaublicher Fehltritt als der Toptorjäger Müllers scharfe Hereingabe falsch einschätzte, den Ball nicht traf. Wunderbar dagegen Ballan- und mitnahme samt Abschluss in einer Aktion – doch Eintracht-Torhüter Trapp hielt (31.). Staubte dann souverän zum 2:1 ab, nun wettbewerbsübergreifend mit 45 Saisontore (in 39 Partien). Am Samstag gegen Gladbach gesperrt.

Thiago nicht giftig genug

LUCAS HERNANDEZ, NOTE 4: Der französische Weltmeister als Ersatz für Perisic nach 61 Minuten. In sechs Partien seit der Corona-Pause mit nur einem Startelf-Einsatz. Durfte sich nun im Pokal gegen drückende Frankfurter als Linksverteidiger beweisen. Aber: Kam zu spät beim 1:1.

THIAGO, NOTE 4: Gab beim 4:2 in Leverkusen sein Comeback nach drei Wochen Verletzungspause infolge von Leistenproblemen. Flick brachte ihn nach 62 Minuten, um das in Halbzeit zwei schwächelnde Mittelfeld wieder ballsicherer und ruhiger zu machen. Schaffte er kaum. Nicht griffig und giftig genug gegen Kamada vor dem 1:1.

JAVI MARTINEZ, OHNE NOTE: Erst der dritte Einsatz für den Spanier seit dem Wiederbeginn der Liga nach der Corona-Pause. Gegen Frankfurt als kopfballstarker Abräumer nach 86 Minuten gefragt. Gewann gleich einen wichtigen Defensiv-Kopfball.

