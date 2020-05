LEON GORETZKA, NOTE 2: Der Muckimann der Bayern stand abermals in der Anfangsformation. Zauberer Thiago (Adduktorenprobleme) ist noch nicht so weit. Punktgenauer Pass auf Coman (35.). Half in der Rückwärtsbewegung sehr gewissenhaft mit. Schoss noch mit links neben das Tor (82.). Sehr gute Entwicklung unter Flick.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Ganz stark, wie er vor dem 1:0 volley auf Pavard passte. Zielte nach einem Solo knapp zu hoch (38.). Technisch in einigen Szenen eine Augenweide. Famos auch, wie er Lewandowski vor dem 4:0 bediente. Nähert sich seiner Bestform.

Müller überragt - Lewandowski bricht seinen Fortuna-Fluch

THOMAS MÜLLER, NOTE 1: In der vergangenen Saison beim 3:3 gegen Düsseldorf doppelter Torschütze. Bayerns Lieferheld (nun mit 18 Vorlagen in der Liga) war mit einer tollen Flanke am 1:0 beteiligt. Kastenmeier kratzte seine Direktabnahme noch aus dem Eck (28.). Legte Lewandowskis 3:0 mit einem famosen Zuspiel auf. Tolle Pässe und Bewegungen.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Eher unauffällig beim Angriffswirbel der Münchner. War an den entscheidenden Situationen nicht beteiligt, riss mit seinen Läufen aber immer wieder Lücken. Nach 62 Minuten ausgewechselt.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 1: Ohne Treffer im Topspiel gegen den BVB und bis zu diesem Samstag auch torlos gegen die Fortuna: Das änderte sich. Nach der Traumkombination über Kimmich und Müller vollendete Lewy zum 3:0 (43.), sein 28. Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Legte dann noch Nummer 29 nach – mit einem Hackentor (50.), Gnabry hatte vorgelegt.

MICHAEL CUISANCE, NOTE 3: Nach der Halbzeitpause für Hernández eingewechselt. Der Lohn für gute Trainingsleistungen in den vergangenen Wochen. Sehr engagiert, nicht alles klappte. Schoss über das Tor (51.).

IVAN PERISIC, NOTE 3: Kam für Coman in die Partie, stürmte über die linke Seite. Spielte munter mit. Vor das Fortuna-Tor kam der Kroate nicht mehr gefährlich.

Flick lässt Youngsters Zirkzee und Batista Meier ran

ALVARO ODRIOZOLA, NOTE 3: Der Spanier kommt unter Flick fast nie zum Einsatz, an Pavard führt auf der rechten Abwehrseite kein Weg vorbei. Durfte sich eine halbe Stunde anstelle des Franzosen beweisen. Ordentliche Partie ohne große Höhepunkte.

JOSHUA ZIRKZEE, OHNE NOTE: Für den überragenden Müller eingewechselt. Fiel nicht mehr groß auf.

OLIVER BATISTA MEIER, OHNE NOTE: Der Youngster kam für Gnabry in die Partie (78.) und gab sein Bundesliga-Debüt. Durfte mit den Kollegen jubeln.