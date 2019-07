ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Trainer Kovac testete eine neue Rolle für den Außenstürmer. Der 18-jährige Kanadier verteidigte anstelle von David Alaba hinten links – wie schon des Öfteren im Training. Fiel positiv auf, weil er die Bälle in Bedrängnis konsequent rausschlug und auch durch seine Schnelligkeit bestach.

CORENTIN TOLISSO – NOTE 3: Sein Treffer gegen Real Madrid hat dem Franzosen mächtig Auftrieb gegeben, agiert auf dem Feld schon viel selbstbewusster und selbstsicherer. Diesmal in der Rolle von Thiago als Sechser vor der Abwehr. Eine eher unauffällige Partie des letztjährigen Langzeitverletzten, dessen Stärke eher die Achter-Rolle ist.

LEON GORETZKA – NOTE 2: Spielte gegen Milan erstmals auf der US-Tour von Beginn an und das auf seiner Lieblingsposition, als Achter im halbrechten, offensiven Mittelfeld. Da kann er seine Offensivqualitäten besser ausspielen, kommt öfter in den Abschluss. Bewies mit dem Flachschuss zum 1:0 Vollstrecker-Qualitäten.

RENATO SANCHES – NOTE 3: Er sei "ein außergewöhnlicher Spieler", hatte ihn Vorstandsboss Rummenigge am Spieltag gelobt. Der Portugiese, der nun endgültig in München bleibt, führte sich mit einem dicken Fehlpass ein. Dann aber mit einem entschlossenen Flachschuss – knapp vorbei. Ausgewechselt in der 59. Minute.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Wenn es schnell wurde, wenn die Milan-Abwehr ins Schwimmen geriet, lag dies am flinken Franzosen. Wurde bei einem Dribbling von Calabria gelegt, erhielt aber keinen Elfmeter. Legte sich mit dem Ex-HSVer und Leverkusener Calhanoglu an, der ihn rüde gefoult hatte. Ausgewechselt in der 59. Minute.

THOMAS MÜLLER – NOTE 4: Zuletzt zwei Mal von Beginn an Frontstürmer, gegen Milan auf dem rechten Flügel. Viel mehr als eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite, die Arp in der Mitte knapp verpasste, kam nicht vom Weltmeister von 2014. Ging unter großem Jubel der US-Fans nach 80 Minuten vom Feld.

Arp als Lewandowski-Ersatz

JAN-FIETE ARP – NOTE 4: Der frühere Hamburger stand zum dritten Mal in der Startelf, diesmal nicht als Links, auch nicht als Rechtsaußen, sondern wegen des Ausfalls von Lewandowski als Zentrumsstürmer. Bekam wenig Bälle, hatte kaum Ballkontakte, dafür auf die Socken – lehrreicher Abend. Rutschte bei einer Müller-Hereingabe knapp vorbei. Traf (82.) – aber Hand vorher.

SVEN ULREICH – NOTE 2: Neuers Stellvertreter, ab Halbzeit zwei zwischen den Pfosten. Hatte nach einem vermeintlichen Foul von Reals Rodrygo zehn Minuten vor Ende der Partie gegen Madrid Rot gesehen. Wurde aber nicht gesperrt. Gute Reaktion als Cutrone aus kurzer Distanz abzog.

THIAGO – NOTE 3: Kam zu Beginn der zweiten Halbzeit für Tolisso, nahm sofort seine angestammte Position als Sechser in der Schaltzentrale des Bayern-Spiels ein. Eine solide Partie des Spaniers, der natürlich darunter litt, dass es in der zweiten Halbzeit so viele Auswechslungen gab.

IVAN MIHALJEVIC – NOTE 3: Der 18-jährige Kroate, ein gelernter Innenverteidiger aus der A-Jugend, kam nach der Pause für Kimmich. Machte seine Sache an der Seite von Süle recht ordentlich. Ein großer Abend in der noch jungen Karriere des Nachwuchsspielers.

DAVID ALABA – Ohne NOTE: Der österreichische Linksverteidiger, der dem angeblichen Angebot des FC Barcelona eine Absage erteilte, kam erst in der 59. Minute in die Partie, rückte auf seine angestammte Linksverteidiger-Position. Routiniert als Hintermann von Davies.

SARPREET SINGH – Ohne NOTE: Dritter Einsatz für dem neuseeländischen Nationalspieler, der erst vor kurzem nach München gewechselt war. Verzog einmal aussichtsreich von der Strafraumgrenze.

ANGELO STILLER – Ohne NOTE: Der Jugendspieler ersetze in der 80. Minute Müller. Ohne große Akzente.

