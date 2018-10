Die Nationalspieler Kimmich, Manuel Neuer, Mats Hummels, Niklas Süle, Thomas Müller und Serge Gnabry waren ab dem 9. Oktober noch mehr aushäusig unterwegs. An jenem Dienstag traf sich die Nationalelf in Berlin, weiter ging es nach Amsterdam (0:3 gegen Holland) und Paris (1:2 gegen Frankreich). Macht für das Sextett – Jérôme Boateng hatte vor dem Spiel in Paris angeschlagen abreisen müssen, saß aber in Wolfsburg und Athen auf der Bank – sechs Spiele in der Fremde am Stück. Aber es ist Besserung in Sicht: Der November wird der Monat der Heimspiele: Bayern hat in der Liga und in der Königsklasse satte vier. Hallo München, servus Heimat!