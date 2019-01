Partie für den FC Bayern ein Knackpunktspiel

Die Partie in Sinsheim ist für die Bayern in jedem Fall ein Knackpunktspiel, eines mit weitreichenden Folgen für die Rückrunde. Denn: "The trend is your friend", wie Präsident Uli Hoeneß so gerne sagt. Eine Pleite zum Auftakt des Kalenderjahres darf man sich nicht leisten, mit einem Erfolg erhöht man sofort den Druck auf Primus BVB.