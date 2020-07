FC Bayern plant mit Fein

Medial wird bereits über potenzielle Neuzugänge spekuliert, doch der Ersatz für die beiden Spanier könnte am Ende aus den eigenen Reihen kommen. Adrian Fein, der als Siebenjähriger zu den Bayern kam, wird nach zwei Jahren, in denen er erst an Jahn Regensburg und zuletzt an den Hamburger SV ausgeliehen wurde, seine Chance an der Säbener Straße bekommen.