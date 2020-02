Auch Oberbürgermeister Vogel und die ihm treu gebliebenen SPD-Stadträte haben wenig Erfolg mit ihren Bemühungen, die linken Emporkömmlinge in die konkrete Stadtpolitik einzubinden. Diese interessiert viel mehr der Kampf gegen den deutschen Faschismus, den amerikanischen Imperialismus und den globalen Kapitalismus. Tatsächlich triumphiert in der boomenden Olympiastadt der Profit. Laut statistisch ermitteltem "Brotkorb" ist München 1970 die teuerste deutsche Stadt geworden. Was den neuen SPD-Vorstand vermuten lässt, "dass die Wirtschaft die günstige Marktlage in unserer Stadt zum Teil rücksichtslos und selbstsüchtig ausgenützt hat".

Heftig wehren sich die jetzt tonangebenden Sozis, unterstützt vom IG-Metall-Vorsitzenden Erwin Essl, gegen gerade angedachte Großprojekte, insbesondere das Kulturzentrum am Gasteig und das Europäische Patentamt, wo jeweils Altbauten fallen sollten. In Wohngegenden geplante U-Bahn-Stationen, etwa im Lehel, erscheinen ihnen ebenfalls suspekt, weil sich rundum der verhasste Kommerz ausbreiten könnte. Unvermeidlich ist denn auch der Konflikt mit den Genossen im Rathaus, zu deren Fraktionssitzungen der Vorstand einen Aufpasser beordern will.

Am 19. März 1970 kommt es zur Krisensitzung. In einem Nebenzimmer beschließen zwölf Vorstandsmitglieder der Bayern-SPD und die Münchner Vorstandschaft unter strenger Geheimhaltung, dass der so umstrittene Hans-Jochen Vogel im Olympiajahr 1972 aus der Kommunalpolitik aus- und in die Bundespolitik einsteigen soll. Bundeskanzler Willy Brandt, der sich genau am selben Tag in Erfurt mit dem DDR-Kollegen Willi Stoph trifft und vom Volk umjubeln lässt, gibt seinen Segen zum "Kompromiss"; er hat den Münchner schon früher in sein Kabinett locken wollen.

Die CSU beschimpft die Münchner Sozis als "Anarchisten-Freunde"

Am 27. Mai ertönt das Signal zur großen Vogel-Jagd. Weil eine von linken Demonstranten bedrängte Feier von Anhängern der griechischen Junta durch 400 städtische Polizisten geschützt wird, müssen sich der OB und sein durchaus liberaler Polizeipräsident Dr. Manfred Schreiber (noch SPD) im Schwabingerbräu als "Faschistenfreunde" beschimpfen lassen. Vogels langer Rechtfertigungsbericht wird von den Jusos als "Hirtenbrief" ausgepfiffen.

Auf dieser Delegiertenkonferenz wird auch gleich ein neuer OB-Kandidat gekürt: der 34-jährige, mundarttreue Staatsanwalt Dr. Manfred Schmidt, der wie Ludwig Thoma seine Sporen am Dachauer Amtsgericht erworben hat. Schmidt bekennt sich als "linksradikal, wenn man so will". Ein letzter Annäherungsversuch zu einer gemeinsamen Basis scheitert am 1. Juni um 3 Uhr morgens. (Schmidt wurde doch nicht Kandidat, sitzt dann aber viele Jahre für München-Mitte im Bundestag).

Der CSU indes bietet die einzigartige Misere des politischen Gegners im Herbst 1970 reichlich Munition für den bis dahin schmutzigsten Landtagswahlkampf. Pausen- und hemmungslos werden die SPDler schlechthin als Freunde von Anarchisten und Kommunisten angeprangert oder gar in die Nähe von Terroristen und "Pornografen" gerückt. "Die werden uns noch kennenlernen", droht Parteiführer Franz Josef Strauß in einem Gilchinger Bierzelt und verheißt "Rettung aus den bayerischen Bergen". Erfolglos kontern Politiker der SPD und auch der FDP, dieser Angst- und Panikmache durch straf- und zivilrechtliche Schritte.

Die weiteren Folgen in Kürze: Erstmals seit 1946 erobert die CSU im November 1970 die absolute Mehrheit, während die SPD zwar in München stark verliert, im Freistaat aber immer noch ein Drittel der Wählerstimmen einheimsen kann. Kurzfristig erwägt Vogel, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen, er belässt es dann aber beim Abschied aus dem Rathaus – und bleibt der Politik und seiner geschundenen Partei bis zum heutigen Tag aufs Engste verbunden.

Die Ausstellung "150 Jahre SPD München" läuft noch bis 13. März bei der Pasinger SPD in der Alten Allee 2, Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 17 Uhr.

