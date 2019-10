Präsident Uli Hoeneß gab sich am Montag trotzdem betont optimistisch, dass die Bayern ihre Defensivschwächen bald in den Griff bekommen werden. "Die Abwehrproblematik wird sich sowieso aus meiner Sicht demnächst erledigen, wenn der Martínez auf der Sechs spielt. Dann kriegen wir sowieso in Zukunft weniger Gegentore", sagte der Präsident. Zur Erinnerung: Mit Martínez in der Startelf kassierten die Bayern in Augsburg ebenfalls zwei Treffer.

Der FC Bayern muss wieder seine Chancen nutzen!

Doch nicht nur in der Defensive hapert es bei den Bayern - in Sachen Chancenverwertung gibt es ebenfalls noch Nachholbedarf. Auch in Augsburg ließen die Münchner wieder zahlreiche Hochkaräter völlig leichtfertig liegen und hielten den Gegner so selbst im Spiel. Allzu viele Torjäger haben die Bayern nicht im Kader. Außer Robert Lewandowski (wettbewerbsübergreifend 16 Tore in zwölf Spielen) haben in dieser Saison lediglich Serge Gnabry (sechs Tore in zehn Spielen) und Kingsley Coman (drei Tore in zwölf Spielen) mehr als zwei Tore erzielt. Auf internationalem Parkett werden derartige Nachlässigkeiten bestraft - auch gegen vermeintlich kleinere Gegner.

"Man muss geil sein auf die Tore", forderte daher Uli Hoeneß. Eine klare Ansage für die Partie in Piräus!